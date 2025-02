Coldplay\'in \'Music of the Spheres\' Turnesi Guinness Rekoru Kırdı

Dünya

İNGİLİZ rock grubu Coldplay'in 'Music of the Spheres' dünya turnesi, Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Coldplay'in rekor kıran turnesi kapsamında 10,3 milyon bilet satıldı ve bu rakam tüm zamanların 'en yüksek katılımlı turnesi' olarak kayıtlara geçti. 'Music of the Spheres' turunun toplam katılımı Taylor Swift'in 'The Eras Tour'unu geçti. Guinness'den yapılan açıklamada, "Coldplay, 25-26 Ocak hafta sonunda Hindistan'ın Ahmedabad kentinde 21'nci yüzyılın en büyük stadyum gösterisini gerçekleştirdi. Gösteriye iki gece boyunca 223 binden fazla hayran katıldı. Turne mart 2022'de Kosta Rika'daki bir konserle başladı ve Coldplay'in bu ülkedeki ilk konseri oldu. Grubun bir sonraki konseri nisan ayında Hong Kong'da gerçekleşecek ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce Seul'e uğrayacak. Music of the Spheres, Eras Tour'dan sonra en yüksek hasılat yapan ikinci turne olsa da Coldplay eylül ayı boyunca sahne alacak. Eğer grup toplam hasılat açısından 2,077,618,725 doları geçerse, Eras Tour'u en çok hasılat elde eden turne olarak geçebilir" denildi.

