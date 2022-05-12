Covid-19: Kuzey Kore'de resmi olarak açıklanan ilk vakalarla birlikte ülke karantina altına alındı - Son Dakika
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BBC

Covid-19: Kuzey Kore'de resmi olarak açıklanan ilk vakalarla birlikte ülke karantina altına alındı

12.05.2022 09:38
Covid-19: Kuzey Kore'de resmi olarak açıklanan ilk vakalarla birlikte ülke karantina altına alındı

Kuzey Kore'nin ilk resmi Covid-19 vakalarını açıklamasıyla birlikte ülke genelinde karantina uygulaması başladı.

Kuzey Kore'nin ilk resmi Covid-19 vakalarını açıklamasıyla birlikte ülke genelinde karantina uygulaması başladı.

Kuzey Kore devletine ait Kore Merkezi Haber Ajansı, başkent Pyongyang'da dört gün önce ilk Omicron vakaları görüldüğünü bildirdi ancak sayısını açıklanmadı.

Ajans, Perşembe günü ülkenin lideri Kim Jong-un'un "ulusal acil durum" ilan ederek salgını bitirme sözü verdiğini aktardı.

Buna göre virüsün yayılmasını engellemek için yerel kapanma uygulamaları ve işyerlerinde toplanmaya yönelik sınırlamalara gidilecek.

Seul merkezli NK News haber sitesine göre, Pyongyang'ın bazı bölgelerinde yaşayanlar bundan en az iki gün önce karantina altına alınmıştı.

Güney Kore hükümeti, vakalar üzerine Kuzey'e insani yardım teklifini yenilediğini söyledi. Pyongyang'dan henüz yanıt gelmedi.

Kuzey Kore daha önce hiç Covid-19 vakası görülmediğini iddia etse de gözlemciler, virüsün ülkede uzun süredir var olduğuna inanıyor.

Kuzey Kore, ulusal Covid-19 aşı programını reddediyor. Ülke geçen yıl yurt dışından tedarik edilecek milyonlarca AstraZeneca ve Sinovac aşısı teklifini kabul etmemişti. Bu durumun ülkenin 25 milyon nüfusunun savunmasız bıraktığı düşünülüyor.

Kuzey Kore'nin zayıf sağlık sisteminin virüsle ne kadar etkin mücadele edebileceği konusunda da endişeler var.

Kuzey Kore'nin Covid-19 ile mücadelesinde ana yöntem, dışarıyla bağlantısını tamamen kesmek olmuştu. Ocak 2020'de sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biriydi.

Ancak bu durum temel ihtiyaç malzemelerinin ülkeye girmesini de engelledi. Bunun sonucunda ülke ekonomisi darbe aldı ve gıda kıtlığı yaşandı.

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