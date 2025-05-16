Zirvede aile fotoğrafı! Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekimi sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, aradaki boy farkının daha belirgin olmaması için el hareketiyle kendisinden bir basamak yukarıda duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşağı inmesini rica etti. İkili arasında gerçekleşen samimi diyalog fotoğraf çekimine damga vurdu.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI DA DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Öte yandan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Tiran'a gelen Meloni, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından dan dizleri üzerine çökerek karşılandı.

Bu anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen Meloni, "Bunu sadece benim boyumda olmak için yapıyor" diyerek yaşadığı durumu esprili bir dille karşıladı.