Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ile "üçlü görüşme" sözlerine Kremlin'den yeşil ışık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ile "üçlü görüşme" sözlerine Kremlin'den yeşil ışık

16.12.2022 12:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" açıklamasına Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'dan "olumlu bakıyoruz" yanıtını geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkmenistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olası bir kara harekatı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye- Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" dedi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILAYABİLİRİZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin, "Egemen komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesi için yapılacakları her zaman memnuniyetle karşılarız." yorumunu yaptı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME İÇİN TOPU ŞAM'A ATTI

Bir gazetecinin sorusunun üzerine ise, üçlü bir görüşme düzenlenebilmesi için ilk başta Şam'ın bu konuda ne düşündüğünü netleştirmeleri gerektiğini de ekleyen Bogdanov, "Fakat Türkiye'nin tavrını sadece memnuniyetle karşılayabiliriz, buna olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Öte yandan; Erdoğan daha önce de "Esad ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "Şu an itibarıyla böyle bir şey söz konusu değil. 'Mümkün değildir' gibi bir ifadeyi kullanan bir siyasetçi değilim. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşmeye gideriz. Alt kademede zaten görüşmeler sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ile 'üçlü görüşme' sözlerine Kremlin'den yeşil ışık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ile "üçlü görüşme" sözlerine Kremlin'den yeşil ışık - Son Dakika
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