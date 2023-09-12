Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü
Son Güncelleme: 12.09.2023 19:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü. Erdoğan, sel felaketi nedeniyle Menfi'ye geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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