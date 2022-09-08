Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı

08.09.2022 23:03

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için başsağlığı paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığının kötüye gitmesinin ardından doktor kontrolüne alındı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylenmişti. Ancak Elizabeth yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Elizabet'in ölümünün ardından dünya ülkelerinin liderleri de üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, kraliçenin ölümünün kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu belirtti. ABD Başkanı Biden ise kraliçenin ölümü nedeniyle programlarını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Elizabeth'in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayan liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı - Son Dakika


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