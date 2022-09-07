Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir - Son Dakika
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Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir

07.09.2022 15:08
Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'le düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'nın Rusya'ya yönelik politikasının yanlış olduğunu belirterek, Rusya'nın hafife alınacak bir ülke olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'le düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'nın Rusya'ya yönelik politikasının yanlış olduğunu belirterek, Rusya'nın hafife alınacak bir ülke olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşını ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik politikalarını değerlendirdi. Erdoğan, "Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor; bu kışı nasıl atlayacağız? Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya'nın, bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabi ki Rusya herkes ona saldırınca, o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır, kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp, bu işi bitirmek. Bu işin bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun" dedi.

"DENGE POLİTİKASI GÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında denge politikası gütmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şu anda Batı'nın -isim saymaya falan gerek yok- takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı, tahrik üzerine yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak da mümkün olmayacaktır. Nitekim şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bunca insan ölüyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir - Son Dakika

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