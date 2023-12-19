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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'da İş Dünyası Buluşması'na katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'da İş Dünyası Buluşması'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Yılmaz, Azerbaycan ile olan iş birliğinin diğer dost ve kardeş ülkeleri de içine alacak şekilde genişlemesi ve bölgede refaha katkı sağlaması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan\'da İş Dünyası Buluşması\'na katıldı
19.12.2023 - 21:40,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu tarafından Azerbaycan'da düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu tarafından Azerbaycan'da düzenlenen İş Dünyası Buluşması programına katıldık. Azerbaycan ile dostluk ve kardeşlik temelleri üzerine kurulan iş birliğimizin, diğer dost ve kardeş ülkeleri de içine alacak şekilde çok taraflı hale gelmesi ve bölgede refaha katkı sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temaslarımızda, belirsizliklerin hakim olduğu küresel şartlarda her iki ülke iş insanlarına nasıl daha iyi bir iş ortamı sağlayabileceğimizi ele alıyoruz. Azerbaycan'da uzunca zamandır faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmaları, bugüne kadar 517 projede toplam 18 milyar dolarlık proje üstlenmişlerdir. İşgalden kurtarılan bölgelerde de ihtiyaç duyulan her alanda kamu ve özel sektörlerimiz aracılığıyla, akademik ve teknik birikimimizle kardeş Azerbaycan'a desteğimiz sürecektir" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'da İş Dünyası Buluşması'na katıldı - Son Dakika
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