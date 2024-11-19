Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lesotho Başbakanı Matekane ile Görüştü

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Yılmaz, konuk Başbakan Matekane'yi kapıda karşıladı. Yılmaz ve Matekane, Türk ve Lesotho bayrakları ile tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları önünde poz verdi. Ardından, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmelerin ardından Yılmaz ile Matekane, ortak basın toplantısı düzenleyip, Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Haber: ANKARA,