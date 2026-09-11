Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin - Son Dakika
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Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin
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Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, ülkedeki Türkleri hedef alan yeni açıklamalarda bulundu. Türklerin bavullarını toplayarak Uganda'yı terk etmesini isteyen Kainerugaba, 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyeceklerini duyururken, buna karşı çıkanları “Türk ajanı” olarak nitelendirip tutuklamakla tehdit etti.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, ülkedeki Türklere yönelik tepki çeken tehditlerine bir yenisini ekledi. Yaptığı açıklamalarda Türklerin bavullarını toplayıp gitmesini isteyen Kainerugaba, Türkiye Büyükelçiliği önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE EYLEM YAPACAKMIŞ

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi hedef alan nefret içerikli söylemleriyle gündeme gelen Muhoozi Kainerugaba, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yeni skandal paylaşımlara imza attı. 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde bir protesto organize edeceklerini duyuran ve karşı çıkanları "Türk ajanı" olarak nitelendirip tutuklamakla tehdit eden Kainerugaba, şu ifadeleri kullandı:

“18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri yapıyoruz. Gösteriden sorumlu kurumlar iyi bir iş çıkarmalı. Emirlerim çok net ve buna karşı gelen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız.”

Ülkedeki Türk vatandaşlarının Uganda'yı derhal terk etmesi gerektiğini öne süren Kainerugaba, konuya ilişkin bir diğer paylaşımında ise, "Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı çoktan kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ETKİSİ VE İSRAİL'İN RAHATSIZLIĞI

Kainerugaba'nın Türkiye'yi doğrudan hedef alan bu çıkışlarının arka planında, bölgesel politikaların ve ittifakların yattığı belirtiliyor. Türkiye'nin Afrika kıtasında yürüttüğü aktif dış politika ve özellikle Somali ile kurduğu stratejik ortaklık, başta İsrail ve müttefikleri olmak üzere bölgedeki bazı yönetimlerde uzun süredir rahatsızlık yaratıyor.

GEÇMİŞTEKİ AKILALMAZ TALEPLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Uganda ordusunun başındaki isim olan Kainerugaba, nisan ayında yaptığı açıklamalarda da Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerini eleştirerek diplomatik sınırları aşan taleplerde bulunmuştu. Türkiye'nin ülkesine 1 milyar dolar ödeme yapmasını ve Türkiye'deki en güzel kadının kendisine eş olarak verilmesini isteyen Kainerugaba, İsrail'e olan desteğini ise dini motivasyonlarla açıklamıştı.

Uganda ordusunun "Kutsal Toprakları" korumak için göreve hazır olduğunu belirten Kainerugaba, o dönem yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti:

"100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız."

Yoweri Museveni, Türkiye, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Kendi ulkesini bırakıp afrikaya kuyu acanlara yardım yapanlara gelsinmi bu haber. 13 8 Yanıtla
    TURGUT ÇELİK TURGUT ÇELİK:
    Umut senturk sana ne gelsin 9 8
  • Apple User Apple User:
    Gelmesin Şentürk kardeşim. Tüm ümmet bizim kardeşimiz ve onlar açken biz burada rahat yataklarımızda yatamayız nokta ayrıca sen uyu Şen kardeşim 6 8 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bu it fazla havladı 7 3 Yanıtla
  • Cemalettin Kara Cemalettin Kara:
    yakındır sonu bir dron yeter 3 4 Yanıtla
  • Bob Dunn Bob Dunn:
    Bu okuz ne diyor? 5 1 Yanıtla
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