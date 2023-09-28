Cumhuriyet Feshedildi! Karabağ Cumhuriyeti artık var olmayacak

Azerbaycan'ın bağımsızlık ilan etmiş bölgesi Dağlık Karabağ'ın yetkilileri, Rusya aracılığıyla sona eren Stepanakert ile Bakü arasındaki çatışmaların ardından, cumhuriyetin feshedildiğini duyurdu.

Tanınmamış cumhuriyetin başkanı Samvel Şahramanyan, perşembe günü bir kararname yayınlayarak "tüm devlet kurumlarının ve şubelerinin 1 Ocak 2024'e kadar feshedilmesini" emretti.

Metinde, "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (Artsakh) varlığını sona erdiriyor" ifadesi kullanıldı ve NKR Bilgi Merkezi tarafından alıntılandı.

Belgede ayrıca, bölgenin sakinleri, ayrılmış olanlar da dahil olmak üzere, "Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından sunulan yeniden entegrasyon koşulları ile tanışmalı" ve Dağlık Karabağ'da kalmak veya geri dönmek konusunda bağımsız bir karar vermeli, denildi.

Kararnameye göre, feshin nedeni, "mevcut zor askeri-politik durum" ile bağlantılıdır ve Rusya aracılığıyla Baku ile yapılan anlaşma dikkate alınarak Dağlık Karabağ sakinlerinin güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlaşma, bağımsızlık ilan etmiş bölgenin sakinlerine, silahlarını bırakan askeri personel dahil, serbestçe seyahat etme hakkı tanımaktadır, denildi.