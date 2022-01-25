Daha önce iç çamaşırını satan fenomen, bu sefer de doğum kontrol aparatını satışa koydu

TikTok'ta Rebekka Blue kullanıcı adıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Ana Dee, şaşırtan hareketler yapmaya devam ediyor. Daha önce iç çamaşırını ve tükürüğünü satmasıyla gündeme gelen fenomen, bu sefer satışa koyduğu şeyle ağızları açık bıraktı.

DOĞUM KONTROL APARATINI SATIŞA KOYDU

Geçtiğimiz günlerde doktora gittiğini açıklayan Dee, 5 yıldan bu yana rahminde olan doğum aparatını yenilettiğini ve doktor çıkışında çöpteki aparatı yanına alarak satışa çıkarmaya karar verdiğini anlattı.

AÇIK ARTIRMA BİN EURO İLE BAŞLAYACAK

Fenomen, doğum kontrol aparatının açık artırmada kaç Euro'dan satışa çıkarıldığını da söyledi. Buna göre doğum aparatı, fenomenin hayranları arasında bin Euro'dan açık artırmaya sunulacak.