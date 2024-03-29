22 yaşındaki hamile fenomen Sofia Amorim, dang ateşine yenik düştü - Son Dakika
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Dünya

22 yaşındaki hamile fenomen Sofia Amorim, dang ateşine yenik düştü

22 yaşındaki hamile fenomen Sofia Amorim, dang ateşine yenik düştü

22 yaşındaki hamile fenomen Sofia Amorim, Brezilya'da dang ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Hamileliğinin yedi ayındayken çoklu organ yetmezliğinden ölen Sofia'nın ölümü, ailesini, arkadaşlarını ve takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu. Dang ateşi vakalarının artışı, Brezilya'daki sağlık yetkililerini endişelendiriyor.

29.03.2024 16:47  Güncelleme: 17:10
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22 yaşındaki hamile fenomen Sofia Amorim, geçtiğimiz Çarşamba günü, Brezilya'nın orta batısındaki memleketi Goiania'da hayatını kaybetti. Hamileliğinin yedi ayındayken, çoklu organ yetmezliğinden öldüğü belirtildi. Sofia'nın ölümü, ailesini, arkadaşlarını ve takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu.

Arkadaşları, Sofia'nın son zamanlarda nefes darlığı çektiğini ve bununla ilgili endişeleri olduğunu dile getirdi. Bir arkadaşı, "Nefesi çok zor çıkıyordu, bu yüzden bunun kaygı olduğunu düşündüler. Salı öğleden sonra dang humması olduğunu öğrendiler. Akciğerler suyla doluydu. Akşam 22.00 civarında onu entübe etmek zorunda kaldılar" dedi.

Bebeğin sabahın erken saatlerinde karnında öldüğü ve trombositlerinin çok düşük olduğu için hemen doğurulmadığı ifade edildi. Sezaryenin hayatını kurtarmak için son çare olduğu belirtildi. Ancak maalesef, tüm müdahalelere rağmen Sofia ve bebeği kurtarılamadı.

Sofia'nın ölümü, dang ateşi vakalarının artışıyla birlikte Brezilya'daki sağlık yetkililerini endişelendiriyor. Brezilya'nın Goias Eyaleti Sağlık Bakanlığı, dang ateşi vakalarında ciddi bir artış olduğunu bildirdi. Bu durum, halk arasında panik ve endişeye yol açmış durumda.

Dang ateşi, Güney ve Orta Amerika'nın tamamında ciddi bir sağlık sorunudur. Aedes aegypti sivrisineklerinin bulaştırdığı virüs nedeniyle ortaya çıkan dang humması, böcekler aracılığıyla insanlara yayılan dünyanın en ölümcül hastalıklarından biridir. Hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemler ve halkı bilgilendirme çalışmaları önem kazanmaktadır.

Dang ateşine yakalanan 22 yaşındaki Brezilyalı hamile fenomen Sofia Amorim, karnındaki bebekle hayatını kaybetti
Dang ateşine yakalanan 22 yaşındaki Brezilyalı hamile fenomen Sofia Amorim, karnındaki bebekle hayatını kaybetti
Dang ateşine yakalanan 22 yaşındaki Brezilyalı hamile fenomen Sofia Amorim, karnındaki bebekle hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya 22 yaşındaki hamile fenomen Sofia Amorim, dang ateşine yenik düştü - Son Dakika

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