Danimarka\'da Askerlik Süresi Uzatıldı

DANİMARKA'da yapılan yeni düzenlemeyle zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya yükseltildi.

Danimarka ordusunda yapılan yeni düzenleme kapsamında zorunlu askerlik süresi uzatıldı. Yeni sistemin ilk aşamasında, tamamı gönüllülerden oluşan bin 600 kişilik grup eğitimlerine başladı. Hayata geçirilen reformla birlikte, ülke tarihinde ilk kez kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda askerlik sistemine dahil edildi.

Yeni sistemde askerlerin 5 aylık temel eğitimin ardından 6 ay boyunca operasyonel görevlerde yer alacağı belirtildi. Askerlerin donanma, hava kuvvetleri ve kara kuvvetlerindeki 14 farklı eğitim merkezinde; insansız hava aracı operatörlüğü, radar asistanlığı ve devriye gibi çeşitli görevler üstleneceği aktarıldı. Danimarka ordusunun operasyonel kabiliyetini artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeyle, her yıl silahaltına alınan asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarılması planlanıyor.