Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı

04.07.2022 18:22

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenleyerek 3 kişinin hayatını kaybetmesine 4 kişinin ise yaralanmasına neden olan saldırgan, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki Field's AVM'de dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, saldırıda biri Rus 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır yaralandığı belirtirken, 22 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Danimarka'da AVM'yi kana bulayan saldırganına 24 gün hapis cezası verildi

24 GÜN KOĞUŞTA TUTULACAK

Saldırganın, sorguya alınmasının ardından akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine yetkililer, gencin 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta gözaltında tutulacağını söyledi.

Danimarka'da AVM'yi kana bulayan saldırganına 24 gün hapis cezası verildi

"TERÖR EYLEMİ DEĞİL"

Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını bildirdi.

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Kaynak: İHA

Danimarka, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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