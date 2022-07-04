Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Danimarka, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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