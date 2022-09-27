Danimarka'da donanma yetkilileri Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı. Yürütücü firma Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini ifade etti.
Kuzey Akım 2 hattı, Rusya'dan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz taşınması için yapılmış, ancak milyarlarca euroluk proje Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra durduruldu. Ancak boru hattında daha önceden pompalanmış doğalgaz bulunuyor ve büyük miktarlarda gazın atmosfere salınmasından korkuluyor.
Nord Stream 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti. Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Avrupa Birliği, Rusya'yı doğalgaz tedarikini Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'ya şantaj yapmak için kullanmakla suçluyor. Moskova yönetimi ise bunu reddediyor. Ayrıca gaz tedariklerinin Rusya tarafından sabotaj yapılarak durdurulduğu ve bu yöntemle fiyatların daha da arttırılmasının hedeflendiği iddialar arasında yer alıyor.
Son Dakika › Dünya › Rusya'dan Avrupa'ya giden gaz borularında sızıntı tespit edildi! Sabotaj iddiaları dillendirilmeye başlandı - Son Dakika