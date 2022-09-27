Rusya'dan Avrupa'ya giden gaz borularında sızıntı tespit edildi! Sabotaj iddiaları dillendirilmeye başlandı - Son Dakika
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Rusya'dan Avrupa'ya giden gaz borularında sızıntı tespit edildi! Sabotaj iddiaları dillendirilmeye başlandı

27.09.2022 12:24

Danimarka'da donanma yetkilileri, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı yaşandığını açıkladı. Almanya, "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." açıklamasına yer verirken Rusya'nın sabotaj yaptığı iddiaları da konuşulmaya başlandı.

Danimarka'da donanma yetkilileri Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı. Yürütücü firma Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini ifade etti.

DAHA ÖNCEDEN POMALANMIŞ GAZDAN KORKULUYOR

Kuzey Akım 2 hattı, Rusya'dan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz taşınması için yapılmış, ancak milyarlarca euroluk proje Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra durduruldu. Ancak boru hattında daha önceden pompalanmış doğalgaz bulunuyor ve büyük miktarlarda gazın atmosfere salınmasından korkuluyor.

''İLGİLİ MAKAMLARLA GÖRÜŞÜYORUZ''

Nord Stream 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti. Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

FİYATLARIN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Avrupa Birliği, Rusya'yı doğalgaz tedarikini Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'ya şantaj yapmak için kullanmakla suçluyor. Moskova yönetimi ise bunu reddediyor. Ayrıca gaz tedariklerinin Rusya tarafından sabotaj yapılarak durdurulduğu ve bu yöntemle fiyatların daha da arttırılmasının hedeflendiği iddialar arasında yer alıyor.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Avrupa'ya giden gaz borularında sızıntı tespit edildi! Sabotaj iddiaları dillendirilmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan Avrupa'ya giden gaz borularında sızıntı tespit edildi! Sabotaj iddiaları dillendirilmeye başlandı - Son Dakika
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