Danimarka\'dan Rusya\'ya işaret fişeği tepkisi, Kopenhag Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde bir Rus savaş gemisinin Danimarka Hava Kuvvetleri'ne ait helikoptere işaret fişeği fırlatmasını 'pervasızca' bir eylem olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise durumun kabul edilemez olduğunu bildirerek Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait 'Fennec' tipi bir helikopterin, Baltık Denizi'ndeki Gedser kasabası açıklarındaki bir Rus savaş gemisine yönelik rutin fotoğraf çekimi görevi yürüttüğü sırada hedef alındığı belirtildi. Rus savaş gemisinin helikoptere doğru iki acil durum işaret fişeği fırlattığı, fişeklerden birinin helikopterin çok yakınından geçtiği kaydedildi.

Olayın ardından sanal medya hesabından açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya'nın tutumunu eleştirdi. Frederiksen açıklamasında, "Dün rutin bir uçuş sırasında Rusya'nın Danimarka ordusuna yönelik pervasızca eylemi gerçekleşti. Rus eylemleri gözdağı vermeyi ve bölmeyi amaçlıyor. Başarılı olamayacaklar. Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de yaşanan olaya tepki göstererek Hava Kuvvetleri helikopterine yapılan bu müdahalenin tamamen kabul edilemez olduğunu aktardı. Rasmussen, yaşanan gelişme üzerine harekete geçtiklerini vurgulayarak, "Rusya'nın büyükelçisi olayla ilgili görüşülmek üzere bakanlığa çağrıldı" dedi.