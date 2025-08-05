Danimarka Hayvanat Bahçesi\'nden İlginç Bağış İsteği

Danimarka'da bir hayvanat bahçesi, yırtıcı hayvanlara yiyecek sağlayabilmek için halktan istenmeyen, sağlıklı evcil hayvanlarını bağışlamalarını istedi.

Aalborg Hayvanat Bahçesi canlı tavuk, tavşan ve hint domuzu gibi evcil hayvanların bağışlanmasını isterken, hayvanların eğitimli personel tarafından "nazikçe uyutulacağını" söyledi.

Hayvanat bahçesi, canlı at bağışı da kabul ediyor ve bağışçılar potansiyel vergi indirimlerinden faydalanabiliyor.

Hayvanat bahçesinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda "hayvanların doğal gıda zincirini mümkün olduğunca taklit etme sorumlulukları bulunduğu" ifade edilerek, küçük hayvanların "yırtıcıların beslenmesinde önemli olduğu" vurgulandı.

Hayvanat bahçesi, bu şekilde tedarik edilen gıdanın "vahşi yaşamdaki doğal avlarına" benzediğini ve bunun özellikle Avrasya vaşağı için geçerli olduğunu kaydetti.

Hayvanat bahçesinde tutulan diğer yırtıcılar arasında aslanlar ve kaplanlar da bulunuyor.

Küçük evcil hayvanların hafta içi, bir seferde dört adetten çok olmayacak şekilde, randevusuz bağışlanabileceği kaydedildi.

Aalborg Hayvanat Bahçesi, internet sitesinde bir parça et yiyen bir kaplan fotoğrafı eşliğinde at bağışlama kurallarını da sıraladı.

Buna göre bağışlanmak istenen atların kimliği olması ve son 30 günde herhangi bir hastalık yüzünden tedavi görmemiş olması gerekiyor.

At bağışlayanlar da vergi indiriminden faydalanabiliyor.

Hayvanat bahçesinin müdür yardımcısı Pia Nielsen yazılı açıklamada ellerindeki etobur hayvanları uzun yıllardır küçük hayvanlarla beslediklerini söyledi.

Nielsen "Etoburlara mümkünse kürklü, kemikli, mümkün olduğunca doğal beslenmelerine yakın et verilmeli" dedi.

"Bu yüzden çeşitli nedenlerle uyutulması gereken hayvanların bu şekilde kullanılması anlamlı. Danimarka'da bu sık başvurulan bir uygulama ve misafirlerimizin çoğu ve ortaklarımız katkıda bulunma fırsatını takdir ediyor. Bağış olarak aldığımız hayvanlar tavuklar, tavşanlar, hint domuzları ve atlar" diye ekledi.