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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Feragat Ediyor - Son Dakika
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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Feragat Ediyor

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, yeni yıl konuşmasında tahttan feragat ettiğini duyurdu. 14 Ocak'ta tacını çıkartacak olan Kraliçe, tahtı oğlu Veliaht Prens Frederik'e devredeceğini açıkladı. 83 yaşındaki Margrethe, hala tahtta oturan tek kraliçe ve Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan kraliyet ailesi üyesiydi. Tahta geçiş töreni yapılmayacak, yeni Kral'ın tahta geçişi duyuruyla ilan edilecek.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Feragat Ediyor
01.01.2024 - 00:36,
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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, yeni yıl konuşmasında sürpriz bir açıklama yaparak tahttan feragat ettiğini duyurdu.

2. Margrethe, resmen 14 Ocak’ta, tahta geçişinin 52. yılında tacını çıkartacak.

2. Margrethe “Tacımı çıkartıp, oğlum Veliaht Prens Frederik’e devredeceğim” dedi.

83 yaşındaki Margrethe, hala tahtta oturan tek kraliçe ve Avrupa’da en uzun süre tahtta kalan kraliyet ailesi üyesiydi. 2. Margrethe, babası Kral 9. Frederik’in 1972’de ölmesiyle tahta oturmuştu.

Kraliçe, 2023 başlarında belinden geçirdiği ameliyatın ardından biraz düşünüp, bu kararı aldığını vurguladı.

Kraliçe “ Ameliyat doğal olarak geleceği, sorumluluğu bir sonraki kuşağa devretme zamanının gelip gelmediğini düşündürttü. Doğru zamanın geldiğine karar verdim” dedi.

2. Margrethe ayrıca, Danimarka halkına destekleri için teşekkür etti. Başbakan Mette Frederiksen de Kraliçe’ye ülkeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

İngiltere’deki geleneğin tersine, 55 yaşındaki Veliaht Prens Frederik için bir taht giyme töreni yapılmayacak. Bunun yerine, yeni Kral’ın tahta geçişi Kophenag’daki Amalienbork Kalesi’nden duyuruyla ilan edilecek.

Anayasal monarşiyle yönetilen ülkede Prens Frederik Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları’nın kralı olacak.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Feragat Ediyor - Son Dakika

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