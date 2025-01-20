Davos\'ta Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı Başlıyor

Dünya

DÜNYA Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta düzenlenen 55'inci Yıllık Toplantıları, 'Akıl Çağında İş Birliği' temasıyla başlıyor.

Dünya Ekonomik Forumu (DEF), 20-24 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Davos-Klosters kentinde 'Akıllı Çağ İçin İş Birliği' teması altında 2025 Yıllık Toplantısı'nı düzenleyecek. Etkinlik, 350 hükümet temsilcisi, 60 devlet ve hükümet başkanı da dahil olmak üzere 130'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin lideri bir araya getirecek.

DEF'in Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Klaus Schwab, "Farklı konumlara ve büyük belirsizliklere rağmen, 2025 Yıllık Toplantısı, yaklaşan Akıllı Çağ'ı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde şekillendirme amacıyla bir işbirliği ve yapıcı iyimserlik ruhunu besleyecek" dedi.

Zirve kapsamında küresel ekonomide paradigma değişikliğinin yaşandığı bu dönemde, toplantıda büyümenin nasıl yeniden sağlanabileceği, yeni teknolojilerden nasıl yararlanılacağı, sosyal ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirme yolları 220 oturumda masaya yatırılacak. Konuşmacılar oturumlarda, ABD'nin yeni politikaları, küresel iş birliğinin giderek zayıflaması sonucu ortaya çıkan parçalanma, ticaret politikaları, yapay zeka ve dijitalleşme, temiz enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele, merkez bankalarının para politikaları, faiz ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerini aktaracak.