Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

21.01.2026 06:54
İsviçre'de 56'ncısı düzenlenen Davos Zirvesi'ne katılmak için başkanlık uçağı Air Force One ile havalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağında küçük bir elektrik arızası meydana geldi. Kabinlerdeki ışıkların kısa süreliğine sönmesi panik yaşanmasına neden olurken, uçak tedbir amaçlı olarak ABD'ye geri döndü. Trump'ın yeni bir uçakla yola çıkacağı kaydedilirken, yolculuk öncesinde yaptığı "Bu ilginç bir seyahat olacak. Ne olacağını bilmiyorum" sözleri dikkat çekmişti.

İsviçre'deki Davos Zirvesi'ne katılmak üzere başkanlık uçağı Air Force One ile yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağında kalkıştan 1 saatten kısa bir süre sonra küçük bir elektrik arızası meydana geldi. Tedbir amacıyla Maryland'e geri dönen Trump'ın yeni bir uçakla yola çıkacağı öğrenildi.

"KÜÇÜK BİR ELEKTRİK SORUNU"

Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Donald Trump'ı İsviçre'nin Davos kentine götüren Air Force One uçağının, kalkıştan bir saatten kısa bir süre sonra "küçük bir elektrik sorunu" nedeniyle Maryland'e geri döndüğünü açıkladı.

UÇAK TEDBİR AMAÇLI GERİ DÖNDÜ

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Joint Base Andrews'tan kalkışın ardından mürettebatın bir "küçük elektrik sorunu" tespit ettiğini ve tedbir amaçlı uçağın geri dönmeye karar verdiğini söyledi. Leavitt, Trump'ın Davos'a gitmek üzere yeni bir uçakla yola devam edeceğini belirtti.

Davos'a katılmak için yola çıkan Trump'ın uçağında korkutan arıza

"IŞIKLAR BİR ANDA SÖNDÜ"

Bazı gazeteciler, kalkıştan sonra basın kabinindeki ışıkların kısa süreliğine söndüğünü aktardı; ancak olayla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

DAVOS'TAKİ KONUŞMASI ERTELENEBİLİR

Trump'ın Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşma yapması planlanıyordu, ancak bu konuşmanın iniş ve uçuş programındaki değişiklik nedeniyle muhtemelen ertelenebileceği belirtiliyor.

"BU İLGİNÇ BİR SEYAHAT OLACAK" DEMİŞTİ

Uçağa binmeden önce Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere, "Bu ilginç bir seyahat olacak. Ne olacağını bilmiyorum. Ama burada iyi temsil ediliyorsunuz" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Tulum Murat Tulum:
    Van münit, van münit sonrada Can münit deyip "Dahada ben buraya gelmem" diye efelenen ve daha sonrasında İsrail'den özür dileyen ve şu anda boynundaki İsrail'in madalyasını taşıyan muhteremde Davos'a gidecekmi acaba? 16 69 Yanıtla
    ömer özdaş ömer özdaş:
    senin zorunamı gitti ozaman 12 1
  • Ali Kır Ali Kır:
    tüh yaa bende uçak düştü yazacak diye nasıl sevinmiştim 33 0 Yanıtla
  • atakan şimşek atakan şimşek:
    keske geri donemeseydi 18 1 Yanıtla
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Tühhh. 16 0 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    kötüye bişey olmaz 8 0 Yanıtla
