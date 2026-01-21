Trump\'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD\'ye geri döndü

İsviçre'deki Davos Zirvesi'ne katılmak üzere başkanlık uçağı Air Force One ile yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağında kalkıştan 1 saatten kısa bir süre sonra küçük bir elektrik arızası meydana geldi. Tedbir amacıyla Maryland'e geri dönen Trump'ın yeni bir uçakla yola çıkacağı öğrenildi.

"KÜÇÜK BİR ELEKTRİK SORUNU"

Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Donald Trump'ı İsviçre'nin Davos kentine götüren Air Force One uçağının, kalkıştan bir saatten kısa bir süre sonra "küçük bir elektrik sorunu" nedeniyle Maryland'e geri döndüğünü açıkladı.

UÇAK TEDBİR AMAÇLI GERİ DÖNDÜ

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Joint Base Andrews'tan kalkışın ardından mürettebatın bir "küçük elektrik sorunu" tespit ettiğini ve tedbir amaçlı uçağın geri dönmeye karar verdiğini söyledi. Leavitt, Trump'ın Davos'a gitmek üzere yeni bir uçakla yola devam edeceğini belirtti.

"IŞIKLAR BİR ANDA SÖNDÜ"

Bazı gazeteciler, kalkıştan sonra basın kabinindeki ışıkların kısa süreliğine söndüğünü aktardı; ancak olayla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

DAVOS'TAKİ KONUŞMASI ERTELENEBİLİR

Trump'ın Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşma yapması planlanıyordu, ancak bu konuşmanın iniş ve uçuş programındaki değişiklik nedeniyle muhtemelen ertelenebileceği belirtiliyor.

"BU İLGİNÇ BİR SEYAHAT OLACAK" DEMİŞTİ

Uçağa binmeden önce Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere, "Bu ilginç bir seyahat olacak. Ne olacağını bilmiyorum. Ama burada iyi temsil ediliyorsunuz" dedi.