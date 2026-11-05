Demokratlar resmi olmayan sonuçlara göre Senato\'da 54, Meclis\'te 240 sandalyeye ulaştı

Demokratlar resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da 54, Meclis'te 240 sandalyeye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde ederek 54 sandalyeye ulaştı; Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kaldı. Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu alarak 240 sandalyeye ulaşırken Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı.
ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 54 sandalyeye ulaştı. Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 240 sandalye kazandı.
Amerikan basınındaki resmi olmayan sonuçlara göre, ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlayarak 54 sandalyeye ulaştı, Cumhuriyetçiler ise 44 sandalye kazandı. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu da Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Buna göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar şu ana kadar 240, Cumhuriyetçiler ise 147 sandalye elde etti.
Kaynak: DHA
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