Deniz Kuvvetleri Komutanı Romanya Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamalarına Katıldı

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak üzere Romanya'nın Köstence kentini ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu Romanya'nın Köstence kentinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü. Tatlıoğlu, temasları kapsamında Romanya Milli Savunma Bakanı Sayın Angel Tilvar ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile ikili toplantılar gerçekleştirdi. Kutlamalara TCG Burgazada korveti de katılım sağladı.