Deniz Kuvvetleri Komutanı Romanya Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamalarına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Deniz Kuvvetleri Komutanı Romanya Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamalarına Katıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Romanya Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamalarına Katıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı. Tatlıoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

16.08.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak üzere Romanya'nın Köstence kentini ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu Romanya'nın Köstence kentinde Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü. Tatlıoğlu, temasları kapsamında Romanya Milli Savunma Bakanı Sayın Angel Tilvar ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile ikili toplantılar gerçekleştirdi. Kutlamalara TCG Burgazada korveti de katılım sağladı.

Kaynak: DHA

Ercüment Tatlıoğlu, Köstence, Romanya, Dünya, Savunma, Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deniz Kuvvetleri Komutanı Romanya Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamalarına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
08:56 Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam İşte yeni fiyat tarifeleri Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifeleri
19:50 İlk vakayı doğruladılar Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı İlk vakayı doğruladılar! Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:48 Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova’ya transfer oluyor Atacağı imzayla paraya para demeyecek Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek
15:47 Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 10:12:54. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri Komutanı Romanya Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamalarına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement