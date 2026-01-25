Dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor! 105 mağaza rakiplere devredilecek - Son Dakika
Dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor! 105 mağaza rakiplere devredilecek

Dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor! 105 mağaza rakiplere devredilecek
25.01.2026 08:13
Belçika merkezli süpermarket zinciri Colruyt, yoğun rekabet ve artan maliyetler nedeniyle Fransa pazarından çekilme kararı alırken, 105 mağazasının büyük bölümü rakip perakende zincirlerine devredilecek. Satış işlemleri sonucunda 2 bin 80 çalışanın yeni mağaza sahipleri bünyesinde görevine devam etmesi planlanıyor.

Belçika merkezli süpermarket zinciri Colruyt, yoğun rekabet ve artan maliyetler nedeniyle Fransa pazarından çekilme kararı aldı. Uygun fiyat politikasıyla tanınan şirket, 1998 yılında girdiği Fransa'da sürdürülebilir kârlılığa ulaşamadı.

FAALİYETLERİNİ SONLANDIRIYOR

Colruyt yönetimi, zorlu piyasa koşulları ve sert rekabet ortamının bu kararda belirleyici olduğunu açıkladı ve böylece şirket 28 yıllık Fransa faaliyetini sonlandırma sürecini başlattı.

105 MAĞAZA RAKİPLERE DEVREDİLECEK

Colruyt'in Fransa genelinde bulunan 105 mağazasının büyük bölümü rakip perakende zincirlerine devredilecek. Satış planına göre 81 mağaza Intermarché'ye, 14 mağaza Leclerc'e, 3 mağaza Carrefour'a ve 2 mağaza Super U'ya geçecek. Şirket, bu satışlara ilişkin olarak sosyal taraflarla çoğunluk hissesine sahip bir anlaşma imzaladığını ve Fransa perakende sektöründe alışılmışın üzerinde, yasal sınırların üstünde tazminat öngördüğünü duyurdu. Anlaşmanın şirket yönetimi tarafından da onaylandığı bildirildi.

YÜZLERCE ÇALIŞAN YENİ MAĞAZALARINDA DEVAM EDECEK

Satış işlemleri sonucunda 2 bin 80 çalışanın yeni mağaza sahipleri bünyesinde görevine devam etmesi planlanıyor. Ancak Dole kenti yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon'da bulunan genel merkez ile bazı lojistik tesisler için henüz alıcı bulunamaması, istihdam açısından olumsuz bir tabloyu ortaya çıkardı. Şirket sözcüsü, Agence France-Presse'ye yaptığı açıklamada bu durumun 704 çalışanın işsiz kalmasına yol açacağını söyledi.

