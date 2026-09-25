Devrim Muhafızları, yedi şart tamamlanana dek ABD ile çatışmanın süreceğini belirtti - Son Dakika
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Devrim Muhafızları, yedi şart tamamlanana dek ABD ile çatışmanın süreceğini belirtti

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Devrim Muhafızları, yedi şart tamamlanana dek ABD ile çatışmanın süreceğini belirtti
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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi, ABD ile çatışmanın İran'ın açıkladığı yedi şart yerine getirilene kadar durmayacağını söyledi. Muhibbi, savaşın önceki haliyle sona erdiğini ancak çatışmanın niteliğinin sona ermediğini ve İran'ın yeni aşamalara hazır olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran'ın ABD ile olan çatışmasının, Tahran'ın açıkladığı yedi şart yerine getirilene kadar sona ermeyeceğini belirtti. Mehbi, İran'ın ABD ile çatışmada yeni aşamalara girmeye hazır olduğunu kaydetti.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Takistan'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Mehbi, "İslam Cumhuriyeti'nin güçlü kolu olan Devrim Muhafızları, saldırganı cezalandırmaya kararlıdır ve İran'ın açıkladığı yedi şartın tam olarak yerine getirilmesine kadar ABD ile çatışma süreci durmayacaktır" dedi.

İran ile ABD arasındaki mevcut duruma değinen Mehbi, savaşın önceki haliyle sona erdiğini söyleyerek, "Ancak çatışmanın niteliği sona ermedi ve İslam Cumhuriyeti bu çatışmanın yeni aşamalarına girmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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