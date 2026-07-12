Deyrizor'da Feribot Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deyrizor'da Feribot Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

12.07.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Deyrizor kentinde feribotun batması sonucu 2 çocuk öldü, 15 kişi kurtarıldı.

(ANKARA) - Suriye'nin Deyrizor kentinde Fırat Nehri'nde sivilleri taşıyan feribotun batması sonucu iki çocuk yaşamını yitirdi, yaklaşık 15 kişi kurtarıldı. Kayıp kişilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin Deyrizor kentinde Fırat Nehri'nde sivilleri taşıyan feribotun batması sonucu iki çocuk hayatını kaybetti, yaklaşık 15 sivil kurtarıldı. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık ekiplerinin Savunma Bakanlığı ekipleriyle koordinasyon halinde kayıp kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

El-Salih, olay yerine yönelik müdahale çalışmalarını sahadaki ekip liderleriyle birlikte yakından takip ettiğini belirterek, uzman su altı arama ve kurtarma ekiplerinin de batığın bulunduğu bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Bakan El-Salih, ekiplerin şu ana kadar 2 çocuğun cansız bedenine ulaştığını, yaklaşık 15 sivili ise kurtardığını bildirirken, Deyrizor halkına başsağlığı dileyerek, kayıp kişilere ulaşılması temennisinde bulundu.

Suriye Sivil Savunması da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin 35'ten fazla sivili taşıyan feribotun batmasına müdahale ettiğini duyurdu. Açıklamada, feribotun arızalanmasının ardından akıntıya kapılarak Deyrizor'daki geçici askeri yüzer köprüye çarptığı, çarpmanın etkisiyle yolcuların Fırat Nehri'ne düştüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Acil Durum, Deyrizor, 3. Sayfa, Güvenlik, Suriye, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deyrizor'da Feribot Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

17:43
Greenwood’dan sonra yeni bir yıldız daha Kerem Aktürkoğlu’nun yerine gelecek
Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
15:43
Haluk Levent gözaltına alındı
Haluk Levent gözaltına alındı
15:32
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 18:16:44. #7.12#
SON DAKİKA: Deyrizor'da Feribot Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.