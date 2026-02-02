Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Türk Çocuğu Kaçırıldı' İddiasına Yalanlama - Son Dakika
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Türk Çocuğu Kaçırıldı' İddiasına Yalanlama

02.02.2026 14:14
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM, bulunan çocuğun Türk çocuğu olmadığını ve bu konuda Hollanda makamlarıyla da temas kurulduğunu belirtti. Kamuoyu, asılsız içeriklere itibar etmemesi konusunda uyarıldı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiası doğru değildir. Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

Hollanda, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

