Diaz-Canel\'den Trump\'a Sert Yanıt

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'yı 'kısa sürede yönetimi devralacakları' bir yer olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini 'tehlikeli' ve 'benzeri görülmemiş' olarak değerlendiren Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Hiçbir saldırganın Küba'da teslimiyet bulamayacağını belirten Canel, "Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu, küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir kriminal eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak" ifadelerini kullandı.