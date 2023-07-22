Dikkatsiz sürücü uyuyan kadınları ezdi geçti - Son Dakika
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Dikkatsiz sürücü uyuyan kadınları ezdi geçti

22.07.2023 16:32

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerde uyuyan kadınların üzerinden dikkatsiz bir sürücü geçti. Kadınlara bir şey olmazken sürücü, olayın şokunu atlattıktan sonra araçtan inerek kadınların sağlık durumlarını kontrol etti.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada ilginç olarak nitelendirebileceğimiz görüntülere bir yenisi eklenmesin. Son görüntünün kahramanı ise yerde yatan kadınlar ve onların üzerinden geçen dikkatsiz sürücü oldu.

Görüntülerde kadınların yere serdikleri muşambanın üzerinde uyudukları görülüyor. O esnada gelen dikkatsiz bir sürücü, uyuyan kadınların kafalarının üzerinden geçti. Şans eseri kadınlara bir şey olmazken sürücü olayın şokunu atlattıktan sonra araçtan inerek kadınların sağlık durumlarını kontrol etti.

YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: İyi güzelde yolda uyumak da ölüme gel gel demek... Her yerde uyunmaz hele ki yolda hiç uyunmaz.. yol gelip geçilen hareket ve ulaşım alanıdır. Unutmamak lazım araba olmayabilirdi bu geçen;)))) Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Dikkatsiz sürücü uyuyan kadınları ezdi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dikkatsiz sürücü uyuyan kadınları ezdi geçti - Son Dakika
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