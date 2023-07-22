Dikkatsiz sürücü uyuyan kadınları ezdi geçti

Gün geçmiyor ki sosyal medyada ilginç olarak nitelendirebileceğimiz görüntülere bir yenisi eklenmesin. Son görüntünün kahramanı ise yerde yatan kadınlar ve onların üzerinden geçen dikkatsiz sürücü oldu.

Görüntülerde kadınların yere serdikleri muşambanın üzerinde uyudukları görülüyor. O esnada gelen dikkatsiz bir sürücü, uyuyan kadınların kafalarının üzerinden geçti. Şans eseri kadınlara bir şey olmazken sürücü olayın şokunu atlattıktan sonra araçtan inerek kadınların sağlık durumlarını kontrol etti.