Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var

20.04.2022 21:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın bu kadar uzun sürmesini beklemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "NATO'nun dışişleri bakanları toplantısından sonra işler değişti. Bazı ülkelerin savaşın devam etmesini istediğini gördük" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Türkiye'nin dış ülkelerle ilişkisinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kadar birçok açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu'nun savaşla ilgili sözleri, yayına damga vurdu.

"BU KADAR UZAMASINI BEKLEMİYORDUK"

Savaşın bu kadar uzamasını kendilerinin de beklemediğini ancak NATO'nun dışişleri bakanları toplantısı sonrasında işlerin değiştiğini belirten Çavuşoğlu, "NATO toplantısına kadar biz de savaşın uzun sürmeyeceğini düşünüyorduk. Ancak NATO toplantısından sonra bir kanaat oluştu. Bu savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Amaçları da Rusya'yı geriletmek" diye konuştu.

"MÜZAKERE MADDELERİ ARASINDA ZOR KONULAR VAR"

Bakan Çavuşoğlu, Buça'daki katliam görüntülerinin iki ülke arasındaki görüşmeleri gerginleştirdiğini aktararak şunları söyledi: "Ukrayna'yı bir rekabet alanı olarak görmemek lazım. Biz 15 yıldır söylüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kabul edilemez. Ama güvenlik garantileri ve diğer konulara geldiğimizde, savaşın devam etmesini isteyenler olduğunu gördük. Rusya'nın savaşa girmesinin kendisine göre bir sebebi var. O da çok kayıp verdi ve elde bir şey olsun sonra bırakalım diyor. Müzakere ettikleri konuların içinde zor konular var.

"KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ, İSTANBUL ANLAŞMASI'NDAN UZAKLAŞTIRDI"

Antalya'dan kesin bir görüşme çıkmayacağını biliyorduk ancak Cumhurbaşkanımızın açılışta da hitap ettiği İstanbul görüşmelerinden sonra umutlarımız artmıştı. Bir kaç gün sonra belgeleri, liderlerine götüreceklerdi ancak katliam görüntüleri geldikten sonra ortam gerginleşti. İstanbul Anlaşması'ndan uzaklaştılar."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
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