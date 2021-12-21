Üye Girişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir

21.12.2021 15:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Türkiye) Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında basından gelen soruları cevaplandırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Vişegrad Grubu (V4- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Türkiye) Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında basından gelen soruları cevaplandırdı. Bakan Çavuşoğlu "Sadece terörle ve göçle mücadele değil, güvenli enerji kaynağı bakımından da Türkiye önemli ve güvenli bir ülkedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kaçak göç ile mücadele konusunda açıklamalar yaparak sözlerine şöyle devam etti;

"Kaçak göçle mücadelesi konusunda Türkiye'nin tecrübesini anlatmaya çalıştım. Biz bu sorunla karşı karşıya kalan müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Kısa bir süre önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Budapeşte idi. Mevkidaşıyla bu konuda bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu bölgede kaça göçle, aynı şekilde uluslararası organize suç şebekeleriyle mücadele de işbirliği yapmak için biz Türkiye'de Macar polislerini ağırlayacağız, bu bölgede de Türk polisleri olacak. Bu iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geldiği seviyeyi de gösteriyor. Aynı işbirliğini Sırbistan'da yapıyoruz, orada da polislerimiz var ve burada polislerimizin görev yaptığı yerde bir konsolosluk şubesi de açabilir ki oradaki çalışmalara bu anlamda destek olalım."TÜRKİYE, POLONYA VE BALTIK ÜLKELERİYLE DAYANIŞMA İÇİNDE"Bu işbirliğimizi biz devam ettireceğiz. Diğer taraftan Türkiye ile Polonya ilişkilerini mükemmel olarak nitelendiriyoruz. Siyasi ilişkilerimiz mükemmel ve diplomatik ilişkilerimizin 600. Yılını 2014 yılında kutladık. Polonya'nın işgalini hiçbir zaman tanımadığımızı bir kere daha hatırlatmak isterim. Savunma sanayindeki işbirliği buna dahil. Diğer taraftan NATO içindeki dayanışmamız her geçen gün daha da gelişiyor. Gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye-Polonya- Romanya 3'lü formatında ve Türkiye'nin Polonya'daki üsse F-16'larını Polonya ile Baltık ülkeleriyle dayanışmamızın göstergesi olarak gönderdiğimizi ve konuşlandırdığımızı hatırlatmak isterim."TÜRKİYE, AVRUPA'YA GÜVENLİ ENERJİYİ ULAŞTIRIYOR

Avrupa'ya enerji taşıyan projelerin Türkiye'deki ayaklarından bahseden Çavuşoğlu, "Diğer taraftan Kuzey akımı tartışılıyor. Türk Akımı-1 ve Türk Akımı-2, bu projelerle de bu bölgedeki ülkelere doğal gaz ulaştırıyoruz. Ayrıca TANAP ve diğer projelerle Azerbaycan'dan gelen doğal gazı da yine Avrupalı dostlarımıza ulaştırıyoruz. Sadece terörle ve göçle mücadele değil, güvenli enerji kaynağı bakımından da Türkiye önemli ve güvenli bir ülkedir" dedi


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Polonya, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
15:45 Türk gazeteciler Rusya'da gözaltına alındı! Belgesel çekmeye gitmişlerdi, insanlık dışı muamele görüyorlar
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
15:32 İddia: 16 Kasım'da İzmir'de üç Suriyeli genç yakılarak öldürüldü, kimsenin haberi olmadı
15:18 Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!
15:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi
15:01 Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!
14:56 "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?
Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız? Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?         
15:52
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:50
İddia: 16 Kasım'da İzmir'de üç Suriyeli genç yakılarak öldürüldü, kimsenin haberi olmadı İddia: 16 Kasım'da İzmir'de üç Suriyeli genç yakılarak öldürüldü, kimsenin haberi olmadı         
15:33
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 16:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından da güvenli bir ülkedir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement