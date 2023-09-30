Bakan Fidan 9 başkente yeni büyükelçi atadı - Son Dakika

Bakan Fidan 9 başkente yeni büyükelçi atadı

Son Güncelleme: 30.09.2023 20:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 farklı başkente yeni büyükelçi atadı. Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görevlerini telefonla haber verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 farklı başkente yeni büyükelçi atamasını gerçekleştirdi.

9 BAŞKENTE YENİ BÜYÜKELÇİ

Türkiye'nin dış temsilciliklerine yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Fidan, 9 farklı başkente yeni büyükelçi atadı.

TELEFONLA HABER VERDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi. Buna göre Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği; Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği; Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği; Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği; Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği; Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği; Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği; Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.

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SON DAKİKA: Bakan Fidan 9 başkente yeni büyükelçi atadı - Son Dakika
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