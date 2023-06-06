Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk temasını Yunan mevkidaşı ile yaptı! Görüşmede düzensiz göç konusu ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'yi hafta sonu duyurdu. Kabinenin en dikkat çeken isimlerinden birisi Hakan Fidan oldu. Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan'ın yeni görevi Dışişleri oldu. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak atandı.

İLK GÖRÜŞME YUNAN MEVKİDAŞIYLA

Hakan Fidan, mesaisine hızlı başladı. Bakan Fidan, ilk olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜZENSİZ GÖÇ KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Kaskarelis Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik edip başarılarının devamını diledi. Fidan ve Kaskarelis'in görüşmesinde düzensiz göç konusu ele alındı.