Bakan Çavuşoğlu'ndan, ABD'nin ambargo kararına sert tepki: Somut adımla cevap verilecek - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan, ABD'nin ambargo kararına sert tepki: Somut adımla cevap verilecek

30.09.2022 11:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasına sert tepki gösterdi. Bakan, "Bu karara somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdı. Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemeleri, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak. Ancak Türkiye, müttefiki olduğunu iddia eden ABD'nin bu hamlesinden rahatsız. Dışişleri Bakanlığı, Ada'da bir silahlanma yarışının başlayacağını ve de Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarın zarara uğrayacağını açıkladı.

"SOMUT ADIMLA CEVAP VERECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Çavuşoğlu, "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yıllardır Kıbrıs'ta bir denge politikası izlediğini söyleyen Çavuşoğlu, son iki yıldır bu durumun değişerek ABD'nin artık tamamen Rum yanlısı olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "AB, yüzde yüz haksız olduğu halde Yunanistan'ın yanında durmaya çalışıyor. Onlar da sorunun çözümüne katkı sağlamıyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 40 BİN ASKERİMİZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, "Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır" dedi. Türkiye'nin adada 40 bine yakın askerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Orada bizim silah mühimmat araç gereç bu konularda da kara hava deniz bunlarla ilgili adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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