Dışişleri bakanları Dar ve Arakçi, BM 81\'inci Genel Kurulu\'nda yeniden görüşecek

Dışişleri bakanları Dar ve Arakçi, BM 81'inci Genel Kurulu'nda yeniden görüşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile İranlı mevkidaşı Arakçi telefonda görüştü. Dar, enerji tedariki ve ticari gemilerin güvenli geçişinin önemine değinerek bölgede barış için tek yolun diyalog ve diplomasi olduğunu söyledi. Bakanlar BM 81'inci Genel Kurulu'nda yeniden görüşecek.
PAKİSTAN Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmede kesintisiz enerji tedariki ve ticari gemilerin güvenli geçişinin, özellikle gelişmekte olan ülkeler ile küresel tedarik zinciri için hayati önem taşıdığını kaydeden Dar, "Bölgede barış ile istikrarın temini için tek geçerli yol diyalog ve diplomasi" ifadesini kullandı.
Yakın teması sürdürme kararı alan iki Dar ve Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu görüşmeleri marjında yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: DHA
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