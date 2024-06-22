Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış - Son Dakika
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Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış

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Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede geçtiğimiz perşembe gecesi meydana gelen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınından dram çıktı. Yangının vurduğu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Abdurrahman Buğdaycı'nın, amcası Ubeydullah Buğdaycı'nın hayatını kurtarmak için alevlerin arasına atıldığı ortaya çıktı. Yangın ortasında kalan amca ve yeğenin birlikte yanarak can verdiği öğrenildi.

22.06.2024 20:28
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında ölen 14 kişiden Ubeydullah (30) ve yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın (18) akrabaları Hatip Çelebioğlu, "Ubeydullah, alevlerin arasında kalan koyunları getirmeye çalıştı. Yeğeni Abdurrahman da amcasının tek başına olduğunu söyleyip, onu kurtarmaya gitti. Abdurrahman gitmeye çalışırken diğer kuzenleri onu zar zor tutmuş ve gitmesine engel olmaya çalışmış. Ama o kurtarmaya giderken amcasıyla birlikte yangın içerisinde kaldı ve vefat etti." dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli (55) ve Fadıl Demir (57) yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin tedavisi sürüyor. Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı. Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda zarara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.

Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış
Ubeydullah Buğdaycı

"KAÇMALARINI SÖYLEDİM AMA KAÇAMADILAR"

Yangında Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Ubeydullah ve Abdurrahman Buğdaycı'nın akrabası Hatip Çelebioğlu, alevlerin rüzgarla yön değiştirip kuzenlerinin olduğu tarafa yöneldiğini belirterek, "Yangında ölen çoban Ubeydullah ve Abdurrahman Buğdaycı'nın kuzenleriyim. Ben de çobanlık yapıyordum. Gece saat 22.00 sıralarında karşı mahalle olan Yazçiçeği köyünden rüzgardan dolayı öyle bir ses geliyordu ki sanki taş mı, toprak mı hiç belli değil. Aşırı derecede rüzgar vardı. Ben de halamın çocuklarını aradım ve 'aşırı rüzgar var, ateşe dikkat edin' dedim. Onlar da sıkıntı olmadığını söyledi. Gece saat 22.05 gibi elektrik kabloları birbirine değdi ve büyük bir ateş çıktı. Rüzgar yön değiştirdi ve çoban olan halamın çocuklarının olduğu alana doğru yöneldi. Ben de onları aradım ve rüzgarın ateşi onların oldukları tarafa doğru yönlendiğini söyleyip, kaçmalarını söyledim ama kaçamadılar." dedi.

Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış
Abdurrahman Buğdaycı

"AMCA KOYUNLARINI, YEĞENİ AMCASINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ"

Yangında Ubeydullah'ın koyunlarını kurtarmaya çalışırken, yeğeni Abdurrahman'ın da alevler arasında kalan amcası Ubeydullah'ı kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini ifade eden Çelebioğlu, "Ubeydullah, alevlerin arasında kalan koyunları getirmeye çalıştı. Yeğeni Abdurrahman da amcasının tek başına olduğunu söyleyip, onu kurtarmaya gitti. Abdurrahman gitmeye çalışırken diğer kuzenleri onu zar zor tutmuş ve gitmesine engel olmaya çalışmış. Ama o kurtarmaya giderken amcasıyla birlikte yangın içerisinde kaldı ve vefat etti. Acımız çok büyük. Keşke evlerimiz yansaydı ama canlarımız gitmeseydi. Mal- mülkü boş verdik, canlarımızla uğraştık. Ne kadar canlı varsa hepsi gitti. Ekinimiz hepsi gitti. Diyeceğimiz hiçbir şey yok. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Sadece yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Diyarbakır\'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış
Kaynak: DHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında kalmış - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Muammer Gökçetin: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 8 0 Yanıtla
  • Murat Zor: Allah rahmet eylesin. Diyarbakırda Tekirdağda bizim bir olalım kardeş olaşım. Irkçılık bizi bitirir. 0 0 Yanıtla

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