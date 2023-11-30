Dominik Cumhuriyeti\'nde otobüs-kamyon çarpışması: 10 ölü, 15 yaralı

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde otobüsün kamyonla çarpıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Santo Domingo kentine bağlı Bajos de Haina kasabasındaki otoyolda otobüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Kazada 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sivil savunma ekipleri, otobüste sıkışan yaralıları çıkartmak için uzun süre uğraştı.
Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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