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Dominik Cumhuriyeti'nde otobüs-kamyon çarpışması: 10 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Dominik Cumhuriyeti'nde otobüs-kamyon çarpışması: 10 ölü, 15 yaralı

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde otobüsün kamyonla çarpıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Santo Domingo kentine bağlı Bajos de Haina kasabasındaki otoyolda meydana gelen kazada, arama kurtarma ekipleri ve sivil savunma ekipleri müdahale etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dominik Cumhuriyeti\'nde otobüs-kamyon çarpışması: 10 ölü, 15 yaralı
30.11.2023 - 05:15,
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Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde otobüsün kamyonla çarpıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Santo Domingo kentine bağlı Bajos de Haina kasabasındaki otoyolda otobüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sivil savunma ekipleri, otobüste sıkışan yaralıları çıkartmak için uzun süre uğraştı.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dominik Cumhuriyeti'nde otobüs-kamyon çarpışması: 10 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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