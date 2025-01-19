Donald Trump, Başkanlık Yemin Töreni İçin Washington'a Geldi - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump, Başkanlık Yemin Töreni İçin Washington'a Geldi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Kongre binasında gerçekleştirilecek Başkanlık yemin töreni için Washington'a geldi. Trump ve eşi Melania Trump'ın ev sahipliği yaptığı kutlamada, vatandaşlar Trump Ulusal Golf Kulübü'nde havai fişek gösterisini izledi. Trump'ın geçişi sırasında polis, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

19.01.2025 09:29
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Kongre binasında yapılacak Başkanlık yemin töreni için başkent Washington'a geldi. Trump'ın uçağı Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na indi. Trump ve Melania Trump'ın ev sahipliği yaptığı kutlamada vatandaşlar havai fişek gösterisini izlemek için Sterling bölgesinde yer alan Trump Ulusal Golf Kulübü (Trump National Golf Club) dışında toplandı. Trump'ın geçişi sırasında polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Donald Trump, Başkanlık Yemin Töreni İçin Washington'a Geldi - Son Dakika

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