Donald Trump, Başkanlık Yemin Töreni İçin Washington'a Geldi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Kongre binasında yapılacak Başkanlık yemin töreni için başkent Washington'a geldi. Trump'ın uçağı Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na indi. Trump ve Melania Trump'ın ev sahipliği yaptığı kutlamada vatandaşlar havai fişek gösterisini izlemek için Sterling bölgesinde yer alan Trump Ulusal Golf Kulübü (Trump National Golf Club) dışında toplandı. Trump'ın geçişi sırasında polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.