Donald Trump, H1-B Vizesine Destek Verdi

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DONALD Trump, nitelikli göçmenlere ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizesine desteğini kamuoyuna duyurdu.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, ABD şirketlerinin yabancı uzman işçileri istihdam etmesine imkan tanıyan H1-B vize programına desteğini açıkladı. Trump, "Mülklerimde birçok H-1B vizeli var. H-1B'ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program" ifadelerini kullandı.