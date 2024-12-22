Donald Trump, Mark Burnett\'i İngiltere Özel Temsilciliği\'ne Aday Gösterdi

Dünya

DONALD Trump, kariyerini anlatan filmin yapımcısı Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliği'ne aday gösterdi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, kendi kariyerini anlatan 'The Apprentice' filminin yapımcısı Mark Burnett'i, İngiltere Özel Temsilciliği'ne aday gösterdiğini açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında değerli kariyere sahip olduğunu belirtti. Trump, Burnett'in bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından katkılarının olacağını da kaydetti.

TRUMP, ABD'NİN ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE TILMAN FERTITTA'YI ADAY GÖSTERDİ

Donald Trump, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets spor kulübünün sahibi ve iş insanı Tilman J. Fertitta'yı ise ABD'nin Roma Büyükelçiliği'ne aday gösterdi. Trump, Fertitta'nın ülkede önemli eğlence ve gayrimenkul şirketleri kurarak birçok kişiye istihdam sağladığını ifade etti.