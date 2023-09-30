Donald Trump, sık sık yönünü şaşıran Joe Biden'ın taklidini yaptı

Seçimlerde aday olacağını açıklayan Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı tiye aldı. Trump, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha aday olacağını söyleyen Biden'ın sık sık yönünü kaybetmesini taklit etti.

TRUMP, BIDEN'I TİYE ALDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere seslebdi. Trump, ilerleyen yaşına rağmen seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'i tiye aldı.

YÖNÜNÜ KAYBEDEN JOE BIDEN'I TAKLİT ETTİ

Trump, katıldığı etkinliklerde sık sık yönünü kaybeden Joe Biden'ın taklidini yaptı. O anlarda Cumhuriyetçi üyeler Trump'ı dakikalarca alkışladı.

"ZENGİN İNSANLAR KOKUYOR"

Donald Trump ayrıca Beverly Hills'teki "zengin insanların" yeterince duş almalarını engelleyen katı su yasaları nedeniyle "koktuklarını" iddia etti