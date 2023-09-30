Donald Trump, sık sık yönünü şaşıran Joe Biden'ın taklidini yaptı - Son Dakika

Donald Trump, sık sık yönünü şaşıran Joe Biden'ın taklidini yaptı

Son Güncelleme: 30.09.2023 22:31

Donald Trump, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha aday olacağını duyuran ABD Başkanı Joe Biden'ı tiye aldı. Trump, zaman zaman katıldığı etkinliklerde yönünü kaybetmesiyle ilgili Biden'ı taklit etti.

Seçimlerde aday olacağını açıklayan Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı tiye aldı. Trump, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha aday olacağını söyleyen Biden'ın sık sık yönünü kaybetmesini taklit etti.

TRUMP, BIDEN'I TİYE ALDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere seslebdi. Trump, ilerleyen yaşına rağmen seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'i tiye aldı.

YÖNÜNÜ KAYBEDEN JOE BIDEN'I TAKLİT ETTİ

Trump, katıldığı etkinliklerde sık sık yönünü kaybeden Joe Biden'ın taklidini yaptı. O anlarda Cumhuriyetçi üyeler Trump'ı dakikalarca alkışladı.

"ZENGİN İNSANLAR KOKUYOR"

Donald Trump ayrıca Beverly Hills'teki "zengin insanların" yeterince duş almalarını engelleyen katı su yasaları nedeniyle "koktuklarını" iddia etti

Donald Trump, Joe Biden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Donald Trump, sık sık yönünü şaşıran Joe Biden'ın taklidini yaptı - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz
22:36 Galatasaray kazandı ama Mauro Icardi'nin serisi sona erdi
22:27 Donald Trump, sık sık yönünü şaşıran Joe Biden'ın taklidini yaptı
22:17 Ankaragücü Kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray'dan özür diledi
22:08 BBP, 22 Ekim'de Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecek
21:53 ABD'de otomobille polis karakoluna dalan sürücü gözaltına alındı
21:43 Manisa'da 5 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
21:29 3 puanda büyük rol oynadı! Wifried Zaha, Galatasaray'da ilk golünü attı
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı
20:59 Son Dakika: Geri döndüler! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 23:23:58. #1.11#
SON DAKİKA: Donald Trump, sık sık yönünü şaşıran Joe Biden'ın taklidini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement