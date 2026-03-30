Dondurma içinde çivi yedirdikleri müşteriye 14 milyon dolar tazminat ödeyecekler

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılında yaşanan korkunç olay, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından sonuçlandı. Bir dondurma zincirinden aldığı üründe metal çiviler çıkan Brandy Buckley, kazandığı 14 milyon dolarlık tazminatla hukuk tarihine geçti.

Bir kadının hayatını karartan olay, 2018 yılında Florida'da dünyaca ünlü bir dondurma zincirinin arabaya servis (drive-thru) noktasında başladı. Brandy Buckley adlı kadın, her zamanki gibi "butter pecan" aromalı dondurmasını sipariş etti. Ancak dondurmadan aldığı ilk lokma, hayatını geri dönülemez bir şekilde değiştirdi.

BOĞAZINA ÇİVİ TAKILDI

Dondurmayı yemeye başladığı anda boğazında sert ve keskin bir cisim hisseden Buckley, acı içinde hastaneye başvurdu. Yapılan tıbbi incelemelerde şok edici bir gerçekle karşılaşıldı: Buckley'nin dondurmanın içinden bir metal çivi yuttuğu tespit edildi. Daha da korkuncu, dondurma kabının içerisinde başka metal parçaların da bulunduğu belirlendi.

ANNE OLMA HAYALİ YOK OLDU

Olayın ardından Buckley için uzun ve yıpratıcı bir tedavi süreci başladı. Yutulan metal parçaları sadece fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmadı; aynı zamanda talihsiz kadının sinir sisteminde kalıcı hasarlar meydana getirdi. Tedavi süreci yıllarca sürerken, davanın en ağır tıbbi sonucu ise Buckley'nin çocuk sahibi olma ihtimalini tamamen kaybetmesi oldu.

14 MİLYON DOLAR TAZMİNAT KAZANDI

2019 yılında hukuk mücadelesini başlatan Brandy Buckley, dondurma devine karşı tazminat davası açtı. Yıllarca süren yargılama sonunda jüri, şirketin ürün güvenliği standartlarını sağlamadığına ve ağır ihmali olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Buckley'nin yaşadığı fiziksel acı, psikolojik yıkım ve kalıcı sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak, genç kadına yaklaşık 14 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.