ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılında yaşanan korkunç olay, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından sonuçlandı. Bir dondurma zincirinden aldığı üründe metal çiviler çıkan Brandy Buckley, kazandığı 14 milyon dolarlık tazminatla hukuk tarihine geçti.
Bir kadının hayatını karartan olay, 2018 yılında Florida'da dünyaca ünlü bir dondurma zincirinin arabaya servis (drive-thru) noktasında başladı. Brandy Buckley adlı kadın, her zamanki gibi "butter pecan" aromalı dondurmasını sipariş etti. Ancak dondurmadan aldığı ilk lokma, hayatını geri dönülemez bir şekilde değiştirdi.
Dondurmayı yemeye başladığı anda boğazında sert ve keskin bir cisim hisseden Buckley, acı içinde hastaneye başvurdu. Yapılan tıbbi incelemelerde şok edici bir gerçekle karşılaşıldı: Buckley'nin dondurmanın içinden bir metal çivi yuttuğu tespit edildi. Daha da korkuncu, dondurma kabının içerisinde başka metal parçaların da bulunduğu belirlendi.
Olayın ardından Buckley için uzun ve yıpratıcı bir tedavi süreci başladı. Yutulan metal parçaları sadece fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmadı; aynı zamanda talihsiz kadının sinir sisteminde kalıcı hasarlar meydana getirdi. Tedavi süreci yıllarca sürerken, davanın en ağır tıbbi sonucu ise Buckley'nin çocuk sahibi olma ihtimalini tamamen kaybetmesi oldu.
2019 yılında hukuk mücadelesini başlatan Brandy Buckley, dondurma devine karşı tazminat davası açtı. Yıllarca süren yargılama sonunda jüri, şirketin ürün güvenliği standartlarını sağlamadığına ve ağır ihmali olduğuna hükmetti.
Mahkeme, Buckley'nin yaşadığı fiziksel acı, psikolojik yıkım ve kalıcı sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak, genç kadına yaklaşık 14 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
Son Dakika › Dünya › Dondurma içinde çivi yedirdikleri müşteriye 14 milyon dolar tazminat ödeyecekler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?