Dondurma içinde çivi yedirdikleri müşteriye 14 milyon dolar tazminat ödeyecekler
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'da 2018'de bir dondurma zincirinden dondurma alan kadının hayatı, ilk lokmada boğazına takılan metal çiviyle karardı. Yapılan incelemede dondurmada birden fazla metal parça saptandı. Olay sonrası sinir sistemi hasarı ve ağır fiziksel yaralanmalar yaşayan kadın, çocuk sahibi olma yetisini kaybetti. 2019'da hukuk mücadelesine başlayan talihsiz kadın 14 milyon dolar tazminat kazandı.

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılında yaşanan korkunç olay, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından sonuçlandı. Bir dondurma zincirinden aldığı üründe metal çiviler çıkan Brandy Buckley, kazandığı 14 milyon dolarlık tazminatla hukuk tarihine geçti.

Bir kadının hayatını karartan olay, 2018 yılında Florida'da dünyaca ünlü bir dondurma zincirinin arabaya servis (drive-thru) noktasında başladı. Brandy Buckley adlı kadın, her zamanki gibi "butter pecan" aromalı dondurmasını sipariş etti. Ancak dondurmadan aldığı ilk lokma, hayatını geri dönülemez bir şekilde değiştirdi.

BOĞAZINA ÇİVİ TAKILDI

Dondurmayı yemeye başladığı anda boğazında sert ve keskin bir cisim hisseden Buckley, acı içinde hastaneye başvurdu. Yapılan tıbbi incelemelerde şok edici bir gerçekle karşılaşıldı: Buckley'nin dondurmanın içinden bir metal çivi yuttuğu tespit edildi. Daha da korkuncu, dondurma kabının içerisinde başka metal parçaların da bulunduğu belirlendi.

ANNE OLMA HAYALİ YOK OLDU

Olayın ardından Buckley için uzun ve yıpratıcı bir tedavi süreci başladı. Yutulan metal parçaları sadece fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmadı; aynı zamanda talihsiz kadının sinir sisteminde kalıcı hasarlar meydana getirdi. Tedavi süreci yıllarca sürerken, davanın en ağır tıbbi sonucu ise Buckley'nin çocuk sahibi olma ihtimalini tamamen kaybetmesi oldu.

14 MİLYON DOLAR TAZMİNAT KAZANDI

2019 yılında hukuk mücadelesini başlatan Brandy Buckley, dondurma devine karşı tazminat davası açtı. Yıllarca süren yargılama sonunda jüri, şirketin ürün güvenliği standartlarını sağlamadığına ve ağır ihmali olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Buckley'nin yaşadığı fiziksel acı, psikolojik yıkım ve kalıcı sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak, genç kadına yaklaşık 14 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Hukuk, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:51
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:25
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
23:16
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
23:12
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
22:35
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 00:52:35. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.