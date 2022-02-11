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Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü

11.02.2022 15:28

ABD'nin Missouri eyaletinde donmuş gölde kurtarma eğitimi yapan itfaiyeciler, iki gencin donmuş göle düştüklerini tespit ederek gençleri donmaktan kurtardı.

ABD'nin Missouri eyaletinde donmuş gölde kurtarma eğitimi yapan itfaiyeciler, iki gencin donmuş göle düştüklerini tespit ederek gençleri donmaktan kurtardı. O anlar itfaiyenin drone kamerasına yansıdı.

Eyaletin Maryland Heights kenti itfaiyecileri ve acil durum sağlık ekipleri, donmuş göl üzerinde kurtarma eğitimi yaparken 2 gencin buz üzerinde koştuklarını tespit etti. Ekipler, 15 saniye gibi bir sürede gölün üzerindeki buzun kırılıp gençlerin buzlu suya düştüklerini görünce hemen harekete geçti. Drone ile havadan da destek alan kurtarma ekipleri, gençleri buzlu sudan çıkartarak hastaneye kaldırdı.Yaşları 15 ila 17 olan iki gencin çok şanslı olduğunu belirten yetkililer, ekiplerin göl üzerinde eğitim sebebiyle bulunmasından dolayı hızlıca kurtarma operasyonu yapabildiklerini belirtti.


Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü
Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü
Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü
Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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