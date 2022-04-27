DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi - Son Dakika
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DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi

27.04.2022 14:03
DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü bugün açıklama yaparak "monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34" olarak adlandırılan Salmonella enfeksiyonunun soruşturma sonucunda Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü bugün açıklama yaparak "monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34" olarak adlandırılan Salmonella enfeksiyonunun soruşturma sonucunda Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti.

DSÖ, bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan'da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı. DSÖ, İngiltere'nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart'ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika'da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.

6 TİP ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİAçıklamada "Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika, Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki 'buttermilk' (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi" denildi. Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.VAKA GÖRÜLEN ÜLKELERDSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü, Salmonella, Belçika, Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi - Son Dakika
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