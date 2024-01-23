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DSÖ: Avrupa'da kızamık vakaları 30 kat arttı, acil önlem alınmalı - Son Dakika
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DSÖ: Avrupa'da kızamık vakaları 30 kat arttı, acil önlem alınmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesi, 2023'te kızamık vakalarının önceki yıla göre 30 kat arttığını duyurdu. DSÖ Avrupa, acil önlem alınması gerektiğini vurgulayarak kızamık aşılama çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Kızamık vakalarının tüm yaş gruplarını etkilediği ve aşılamanın gerilediği ifade edildi.

DSÖ: Avrupa\'da kızamık vakaları 30 kat arttı, acil önlem alınmalı
23.01.2024 - 14:47,
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Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesi, 2023'te kızamık vakaların önceki yıla göre 30 kat arttığına dikkat çekerek bölgede acil önlem alınması gerektiğini duyurdu. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde 2022'de 941 olan vaka sayısı, 2023'te 30 binin üstüne çıktı.

DSÖ Avrupa, bugün yaptığı açıklamada kızamık vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. DSÖ Avrupa açıklamasında "DSÖ Avrupa Bölgesi'nde kızamık vakalarında endişe verici bir artış yaşanıyor. Ocak-Ekim 2023 arasında bölgedeki 53 üye devletin 40'ında 30 binden fazla kızamık vakası bildirildi. Bu, 2022 yılının tamamında bildirilen 941 vakayla karşılaştırıldığında, 30 kattan fazla bir artışı temsil ediyor" dedi.

5 KİŞİ ÖLDÜ, AŞILAMA GEREKLİ

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, 21 bine yakın hastaneye yatış olduğunu ve 5 kızamık kaynaklı ölüm meydana geldiğini belirtip "Çocukları bu potansiyel tehlikeli hastalıktan korumanın tek yolu aşıdır. Bulaşmayı durdurmak ve daha fazla yayılmayı önlemek için acil aşılama çalışmalarına ihtiyaç var. Kızamığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemeyi tehlikeye atabilecek kızamık salgınlarını hızla tespit etmeye ve zamanında müdahale etmeye tüm ülkelerin hazırlıklı olması hayati önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

HER YAŞ GRUBUNU ETKİLİYOR

2023 vakalarında kızamığın tüm yaş gruplarını etkilediği ve yaş gruplarının ülkeye göre değiştiğini vurgulayan DSÖ Avrupa "Genel olarak, 5 vakadan ikisi 1 ila 4 yaş arası çocuklar arasındaydı ve 5 vakadan biri 20 yaş ve üzeri yetişkinler arasındaydı. Yılın (2023) başından Ekim ayına kadar 20 bin 918 hastaneye kaldırılan vaka rapor edildi ve 2 ülke tarafından kızamığa bağlı 5 ölüm bildirildi" denildi. Kızamık için aşılamanın bölgede 2020-2022 arasında gerilediği ve buna, Kovid-19 salgınının neden olduğu ayrıca ifade edildi.

1.8 MİLYONDAN FAZLA BEBEK, PANDEMİDE AŞI OLMADI

DSÖ Avrupa Bölgesi'nde toplamda 1.8 milyondan fazla bebeğin 2020-2022 yılları arasında kızamık aşısını kaçırdığını vurgulayan DSÖ, "Kızamığın endemik bir hastalık olarak ortadan kaldırıldığı ilan edilen birçok ülkede vakalar rapor edilmiştir. Kızamığı ortadan kaldırmayı başaran ülkeler, eğer tüm topluluklarda çok yüksek oranlarda rutin çocukluk çağı aşılaması (en az %95) sürdürmezse, kızamık virüsünün diğer ülkelerden ithal edilmesinin ardından hala büyük ve yıkıcı salgınlar riskiyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DSÖ: Avrupa'da kızamık vakaları 30 kat arttı, acil önlem alınmalı - Son Dakika
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