Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
06.03.2026 15:05  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Haber Videosu

Ortadoğu'daki gerilim ve ticaret yollarındaki aksaklıklar nedeniyle Dubai'de yalnızca yaklaşık 10 günlük taze gıda stoğu kaldığı, uzun süreli kesintilerin ise şehirde gıda tedarikini zorlayabileceği bildirildi.

Dubai'de yalnızca yaklaşık 10 günlük taze gıda stoğu kaldığı bildirildi. Küresel ticaret yollarındaki aksaklıklar ve bölgedeki güvenlik riskleri, özellikle taze ürünlerin taşındığı deniz ve hava rotalarında ciddi baskı yaratıyor. Uzmanlara göre gıda tedarik zincirindeki bu kırılganlık, ithalata büyük ölçüde bağımlı olan şehirler için önemli bir risk oluşturuyor.

KÖRFEZ'DE BÜYÜK KRİZ

Orta Doğu'daki gerilim ve bazı kritik deniz yollarında yaşanan belirsizlik nedeniyle birçok gemi bölgeden geçmekten kaçınmaya başladı. Bu durum, Körfez ülkelerine yapılan gıda sevkiyatlarında gecikmelere yol açarken, özellikle kısa raf ömrüne sahip ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaratma ihtimalini gündeme getiriyor.

Uzmanlar, Dubai'nin taze meyve, sebze ve diğer birçok gıda ürününde büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğunu ve bu ürünlerin büyük bölümünün uluslararası taşımacılık yoluyla şehre ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle küresel lojistik ağında yaşanacak uzun süreli kesintiler, şehirdeki gıda tedarikinin hızla etkilenmesine neden olabilir.

GIDA FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Bölgedeki limanlar ve lojistik merkezleri normalde geniş bir dağıtım ağına sahip olsa da, devam eden kriz nedeniyle bazı rotalarda kapasitenin düşmesi ve taşımacılık maliyetlerinin artması bekleniyor. Analistler, tedarik zincirindeki bu baskının sürmesi halinde Körfez'de gıda fiyatlarının da yükselme riski bulunduğunu ifade ediyor.

Uzmanlara göre mevcut stoklar kısa vadede ciddi bir kriz anlamına gelmese de, ticaret yollarındaki aksaklıkların uzaması durumunda bölgedeki gıda güvenliği tartışmalarının daha da büyümesi bekleniyor.

Güvenlik, Ekonomi, Dubai, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:29:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.