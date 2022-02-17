Düğünde gerçekleştirilen gelenekler 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu!

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletindeki bir düğünde yaşanan olay, refah getirmesi için gelin ve damadın yüzlerine zerdeçal sürülen 'haldi' töreni sırasında meydana geldi.

Kuyunun ağzını kapatan metal blok, üzerine oturan konukların ağırlığı ile çöktü. Diğer konuklar, kuyuya düşen kazazadeleri derhal yakınlardaki bir hastaneye götürdü.

ÖLENLERİN HEPSİ KADIN VE ÇOCUK

11 kişinin olay anında, diğer ikisinin de tedavi sırasında öldüğü bildirildi. Polis ölenlerin hepsinin kadın ve çocuk olduğunu duyurdu. Kushinagar semtindeki kazada üç kişi de yaralandı.

Olay ülkede büyük üzüntü yarattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Cumhurbaşkanı Amit Shah taziye mesajları yayınlarken, Uttar Pradeş eyalet başbakanı da yerel yöneticilere yaralananlara yardım için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi.