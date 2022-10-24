Damadın nikah sırasında yaptığı şaka tepkilere neden oldu

Düğünlerde ve nikahlarda yapılan şakalar son dönemde özellikle sosyal medyada büyük moda oldu. Fakat bu sefer bir düğünde bardak taştı. ABD'de nikah sırasında damat, cep telefonundan "bana yardım edin" kayan yazısı yansıttı, damadın arkadaşları kahkahalara boğuldu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede binlerce beğeni alan video, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kadın kullanıcılar, "Bu bana yapılsa çok sinirlenirdim, kesinlikle düğünü terk ederdim, olur mu böyle bir şey" ifadeleriyle şakayı eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları video hakkında yüzlerce yorumda bulundu.