Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir - Son Dakika
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Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir

28.09.2022 22:25

Rusya'nın Sochi Ulusal Parkı'ndaki yarasalarda tespit edilen Khosta-2 ismindeki yeni virüsle ilgili açıklamalarda bulunan ABD'li virologlar bu patojenin pandemi sırasında kullanılan aşılara 'tamamen dirençli' olduğunu belirtti. Uzmanlar bu virüsün başka bir pandemiyi tetikleyebileceğini ifade etti.

2019'un son aylarında hayatımıza giren koronavirüs dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu. Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

RUSYA'DAKİ YARASALARDA TESPİT EDİLDİ

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Rusya'dan gelen yeni virüs haberi salgını bir kez daha gündeme taşıdı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Khosta-2 adı verilen yeni virüs, Rusya'nın Sochi Ulusal Parkı'ndaki yarasalarda tespit edildi.

MEVCUT AŞILARA KARŞI TAMAMEN DİRENÇLİ

Khosta-2 üzerinde deneyler yapan ABD'li virologlar, bu patojenin pandemi sırasında kullanılan aşılara 'tamamen dirençli' olduğu uyarısında bulundu. Laboratuvar çalışmaları, Khosta-2'nin hem Moderna hem de Pfizer aşılarının iki dozuna da 'dirençli' göründüğünü ortaya çıkardı. Bilim insanları Khosta-2'nin tıpkı koronavirüs gibi insan hücrelerine kolaylıkla tutunabildiğini keşfetti.

KÜRESEL SAĞLIĞA TEHDİT OLUŞTURUYOR

Ekip yaptıkları ilk araştırmalar kapsamında virüsün yüzeyinde yer alan sivri uçlu bir proteini kullanarak, insan hücrelerinin dışında bulunan ACE-2 adı verilen bir giriş enzimine bağlanabildiği sonucuna ulaştı. Araştırmanın sonuçları PLoS Pathogens'de yayınlandı. Ekip bulgularının küresel sağlığa tehdit oluşturduğunun altını çizdi ve evrensel koronavirüs aşıları geliştirmek için 'acil ihtiyacı vurguladığını' belirtti.

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Koronavirüs, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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