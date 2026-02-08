Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın - Son Dakika
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın

08.02.2026 06:28
Jeffrey Epstein'ın kendisine gönderdiği yeni bir fotoğrafın ortaya çıkması, 2015 yılında Mark Zuckerberg ve Elon Musk ile aynı akşam yemeğinde bulunduğunu doğruladı; söz konusu görüntü küresel ölçekte büyük yankı uyandırdı ve dünyayı ayağa kaldırdı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuya açıkladığı milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyaları arasında yer alan yeni materyaller, 2015 yılına tarihlenen bir akşam yemeğine dair çarpıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Belgelerde Epstein'ın kendisine gönderdiği bir fotoğrafla bağlantılı e-mail'de, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Tesla ve SpaceX patronu Elon Musk ile Palantir kurucusu Peter Thiel'in bulunduğu bir akşam yemeği toplantısının yer aldığı görülüyor. Epstein e-posta yazışmasında bu yemeği "wild" (çılgın) olarak nitelendirmişti. Bu bilgi dış basında yoğun yankı buldu.

YEMEK 2015'TE PALO ALTO'DA DÜZENLENDİ

Daha önce 2019'da Vanity Fair tarafından gündeme getirilen bu akşam yemeğinin, LinkedIn kurucusu Reid Hoffman tarafından MIT'li bilim insanı Ed Boyden onuruna Palo Alto'da verildiği belirtiliyor. E-postalara göre Epstein aynı gün içinde Musk, Zuckerberg, Thiel ve Hoffman ile bir arada bulunduğunu aktardı. Ancak belge ya da fotoğrafın tek başına suç delili olmadığını vurgulayan uzmanlar, bunun yalnızca o dönemdeki ilişki ağının bir parçası olduğunu kaydediyor.

TEKNOLOJİ LİDERLERİNDEN ART ARDA YALANLAMALAR

Zuckerberg'in sözcüleri, Meta CEO'sunun Epstein ile ilişkilerinin yalnızca bu anlık yemekle sınırlı olduğunu ve sonrasında herhangi bir iletişim olmadığını vurgulamıştı. Musk ise benzer şekilde Epstein ile sadece yüz yüze görüştüğünü, onu tanımadığını ve hiçbir zaman adadaki partilere katılmadığını belirtti. Thiel cephesinden ise henüz güncel bir açıklama gelmedi.

DÜNYA BU DOSYALARI KONUŞUYOR

Bu yeni fotoğraf ve e-posta dizisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın yaklaşık 3 milyon belge ile 180 binden fazla fotoğraf ve videoyu yayınlamasının ardından geldi. Kamuoyunda, Epstein'ın ölümünden sonra bile üst düzey siyasetçi ve iş insanlarıyla bağlantılarına dair tartışmalar sürüyor. Belgelerin bazı mağdur bilgilerinin sansürlenerek yayımlandığı, buna karşın güçlü isimlere yer verilmesi eleştiriliyor.

